В Синегорске обсудили планы капремонта и благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Синегорске состоялась встреча временно исполняющего обязанности вице-мэра Андрея Стёпина с местными жителями, на которой обсудили планы капитального ремонта и благоустройства поселка. В мероприятии также приняли участие руководители городских служб, представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, перед началом обсуждения руководитель территории Сергей Крючков представил доклад о развитии Синегорска. Уже в этом году в поселке открыли новую баскетбольную площадку, продолжают бороться с борщевиком Сосновского химическими и механическими методами. Запланирован ремонт подвалов в трех многоквартирных домах на улицах Горной, Шахтерской и Коммунистической.

"В следующем году по линии Фонда капитального ремонта планируем отремонтировать фасады двух домов и заменить тепловые сети еще в двух, - рассказал Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов. - Проектную документацию начнем разрабатывать в ближайшее время". На встрече жители подняли вопросы о ремонте подъездов, благоустройстве детских площадок, тротуаров и укреплении береговой линии. Часть вопросов получила оперативные ответы, остальные взяли на контроль.

Как отметил и.о. вице-мэра Андрей Стёпин, встреча прошла продуктивно, а все озвученные проблемы находятся в работе. "Жители активно участвуют в жизни поселка, - подчеркнул Стёпин. - На следующей встрече доложим о конкретных результатах". Напомним, такие выездные совещания проводят по поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина для оперативного решения вопросов в населенных пунктах округа.