Поронайск начал летний сезон с масштабного озеленения городских территорий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайск встретил лето ярким преображением - в город доставили первую партию цветов для сезонного озеленения. Сотни коробок с пеларгониями, колеусами, бегониями и другими однолетниками уже начали высаживать на городских клумбах и в скверах.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Поронайского района, работы по озеленению стартовали рано утром на центральной площади города. Бригады коммунальщиков разбирают растения и оформляют цветники, которые традиционно становятся украшением Поронайска в летний период.

"В этом году мы запланировали высадить более 22 тысяч цветов, - рассказал Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" мэр города Антон Карпуков. - Они появятся не только на центральных улицах, но и возле социальных учреждений, а часть растений мы отправим в сёла района".

Особое внимание уделяют ампельным пеларгониям, колеусам и петуниям, которые создают особенно живописные композиции. Бархатцы добавят ярких акцентов на городских клумбах. Работы по озеленению должны завершиться в ближайшие дни, чтобы жители и гости города могли в полной мере насладиться летним цветочным убранством Поронайска.