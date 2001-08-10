В Южно-Сахалинске модернизируют школу №30

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полным ходом идет капитальный ремонт школы №30 в микрорайоне Луговое. Строители не только полностью заменяют инженерные коммуникации, но и создают современное образовательное пространство для младшеклассников, включая телестудию и зоны отдыха.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, подрядчики демонтируют старые и устанавливают новые системы отопления, водоснабжения и канализации. Работы проводят в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Особое внимание уделяют созданию комфортной среды для учащихся начальных классов, которые теперь будут заниматься в этом здании.

"Мы решили не ограничиваться техническим обновлением, - рассказала Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" директор школы Елена Манайчева. - Вместе с капитальным ремонтом полностью преображаем интерьеры: оборудуем зоны отдыха с диванами и пуфами, создаем телестудию, закупаем современное оборудование для занятий".

После завершения работ, которые планируют закончить к 15 августа, в школе появятся интерактивные панели, новые парты, оборудование для робототехники. Спортивный зал и музейная комната также получат современное оснащение. Как отметили в областном правительстве, такая масштабная модернизация образовательных учреждений стала возможной благодаря поддержке губернатора Валерия Лимаренко и позволяет создавать комфортные условия для обучения детей.