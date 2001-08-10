В Невельске завершили капитальный ремонт дома после пожара

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Невельске завершили капитальный ремонт многоквартирного дома, пострадавшего от пожара в январе 2025 года. Строители за шесть месяцев полностью заменили кровлю и инженерные коммуникации, вернув жильцам безопасные и комфортные условия проживания.

Как сообщили ТИА "Острова" в Фонде капитального ремонта Сахалинской области, возгорание в доме №4 произошло в ночь на 9 января. Огнеборцы оперативно справились с пламенем и предотвратили человеческие жертвы, но огонь уничтожил крышу и повредил системы жизнеобеспечения здания. Уже на следующий день, по поручению губернатора Валерия Лимаренко, подрядная организация ООО "Скала" приступила к восстановительным работам.

"Специалисты работали в экстренном режиме, - отметила заместитель генерального директора Фонда капремонта Полина Цой. - Им предстояло не просто отремонтировать здание, а полностью заменить кровельную систему и коммуникации в кратчайшие сроки". Строители демонтировали поврежденные конструкции, установили новую стропильную систему, выполнили гидроизоляцию и уложили фальцевое покрытие. Параллельно рабочие заменили все инженерные сети, включая системы электро- и водоснабжения в подвальных помещениях.

Объект сдали без замечаний - все конструкции соответствуют современным требованиям безопасности. В ходе работ обновили вентиляционные шахты, водосточную систему и противопожарные люки, а также утеплили чердачные перекрытия. Жильцы могут быть уверены в надежности и долговечности проведенного ремонта.