Тихоокеанское
информационное агентство
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18:29, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Фестиваль "Счастливое материнство" объединит сахалинских родителей в парке Гагарина

Фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27-28 июня 2025 года в парке имени Гагарина в Южно-Сахалинске пройдет масштабный фестиваль "Счастливое материнство", объединяющий образовательные программы для будущих родителей и праздничные мероприятия для семей. Министерство социальной защиты региона анонсировало уникальные консультационные площадки и акцентировало внимание на востребованности профессии няни на Сахалине.

27 июня с 16:00 до 19:00 у озера Верхнее развернется образовательный шатер с программой "Навигатор счастливого материнства: 9 шагов". Эксперты ответят на ключевые вопросы: о репродуктивной диспансеризации, процедуре ЭКО в регионе, льготах для беременных и молодых матерей, возможностях открытия домашнего детсада и удаленной работе в декрете.

Как сообщает ТИА "Острова" в минсоцзащиты Сахалинской области, министр Ольга Орлова пригласила на событие не только будущих и состоявшихся мам, но и отцов, бабушек, дедушек, а также всех интересующихся семейной политикой.

"Отдельная тема - профессиональные няни, чьи услуги сегодня крайне востребованы на островах", - подчеркнула Орлова.

28 июня с 13:00 до 16:00 фестиваль совместится с празднованием Дня молодежи у теннисного корта. Гостей ждут открытые встречи с представителями Минздрава, Минсоцзащиты и Центра занятости, мастер-классы, дыхательные практики и инструктажи по перевозке детей в авто. Для малышей подготовили батутный городок, аквагрим, аниматоров и сладости. Все мероприятия - бесплатные.

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