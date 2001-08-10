МТС на треть ускорила мобильный интернет в сахалинском селе Троицкое

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ - Цифровая экосистема МТС сообщает о модернизации сети высокоскоростного интернета в селе Троицкое Сахалинской области. Компания провела рефарминг (перевод) четырёх базовых станций 3G в стандарт LTE, чтобы расширить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета на 35%.

Проведенные на сети работы позволили оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру, ускорить передачу данных на всей территории населенного пункта и нарастить объем интернет-трафика. Новые скорости интернета позволяют местным жителям с комфортом использовать банковские приложения и маркетплейсы, общаться и загружать видео в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, а также удаленно учиться и работать.

Троицкое находится в Анивском городском округе, здесь проживает около 5,5 тысяч человек. Село основано еще в 1894 году, в первой половине 20 века оно принадлежало японскому губернаторству Карафуто и называлось Намикава. В 1947 году ему вернули историческое название. В Троицком есть интересные достопримечательности: например, деревянный храм Александра Невского в эклектичном стиле.

"Сахалинская область - технологически развитый регион с постоянно растущим объемом потребления цифровых услуг. Поэтому мы регулярно реализуем на территории острова проекты по модернизации и расширению сети. В этом году мы проводим большой рефарминг в трех населенных пунктах области - Южно-Сахалинске, Корсакове и Троицком. Это позволит обеспечить еще более высокие скорости мобильного интернета и повысит цифровой комфорт жителей и гостей острова", - рассказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Фото: ИИ