МТС на треть ускорила мобильный интернет в сахалинском селе Троицкое
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ - Цифровая экосистема МТС сообщает о модернизации сети высокоскоростного интернета в селе Троицкое Сахалинской области. Компания провела рефарминг (перевод) четырёх базовых станций 3G в стандарт LTE, чтобы расширить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета на 35%.
Проведенные на сети работы позволили оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру, ускорить передачу данных на всей территории населенного пункта и нарастить объем интернет-трафика. Новые скорости интернета позволяют местным жителям с комфортом использовать банковские приложения и маркетплейсы, общаться и загружать видео в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, а также удаленно учиться и работать.
Троицкое находится в Анивском городском округе, здесь проживает около 5,5 тысяч человек. Село основано еще в 1894 году, в первой половине 20 века оно принадлежало японскому губернаторству Карафуто и называлось Намикава. В 1947 году ему вернули историческое название. В Троицком есть интересные достопримечательности: например, деревянный храм Александра Невского в эклектичном стиле.
"Сахалинская область - технологически развитый регион с постоянно растущим объемом потребления цифровых услуг. Поэтому мы регулярно реализуем на территории острова проекты по модернизации и расширению сети. В этом году мы проводим большой рефарминг в трех населенных пунктах области - Южно-Сахалинске, Корсакове и Троицком. Это позволит обеспечить еще более высокие скорости мобильного интернета и повысит цифровой комфорт жителей и гостей острова", - рассказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
Фото: ИИ
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