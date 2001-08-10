В Южно-Сахалинске открыли мемориальную доску легендарному тренеру по самбо и дзюдо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске торжественно открыли мемориальную доску выдающемуся тренеру Вячеславу Хорхордину. Мероприятие приурочили к 100-летию всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо", чьи традиции ветеран спорта достойно представлял.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, памятный знак установили на здании детско-юношеской спортивной школы по самбо и дзюдо, где Хорхордин более девяти лет работал тренером-преподавателем. "Он воспитал целую плеяду талантливых спортсменов, многие из которых сегодня сами стали тренерами", - отметили организаторы церемонии.

Первый заместитель председателя общества "Динамо" Николай Бондаренко подчеркнул вклад Хорхордина в развитие сахалинского спорта: "Это был разносторонний, открытый человек, чьи воспитанники регулярно добивались высоких результатов". Мемориальную доску открыли при участии родных, коллег и учеников легендарного тренера, чье имя остается символом преданности спортивному делу.