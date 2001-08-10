Магнолии в Сахалинском ботаническом саду зацвели на две недели раньше срока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском ботаническом саду началось необычно раннее цветение магнолий. Два редких вида - магнолия обратнояйцевидная и магнолия Зибольда - распустились на полторы-две недели раньше обычного срока.

Как рассказали ТИА "Острова" в ботаническом сад, в этом году посетители могут одновременно наблюдать цветение сразу двух видов магнолий. Эти растения особенно ценны тем, что магнолия обратнояйцевидная является единственным аборигенным видом магнолий в России, естественно произрастающим на острове Кунашир.

Специально для посетителей сотрудники сада подготовили удобные подходы к цветущим деревьям. "Мы проложили бетонную дорожку к магнолии Зибольда, а в прошлом году обустроили тропу к магнолии обратнояйцевидной", - сообщили в администрации сада. Это позволяет гостям комфортно и безопасно любоваться редкими цветами.

Интересно, что, хотя магнолии традиционно ассоциируются с Черноморским побережьем, где их культивируют уже много лет, именно Сахалин может похвастаться естественным ареалом произрастания одного из видов. Точные координаты цветущих деревьев доступны в официальном телеграм-канале ботанического сада.