Магнолии в Сахалинском ботаническом саду зацвели на две недели раньше срока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском ботаническом саду началось необычно раннее цветение магнолий. Два редких вида - магнолия обратнояйцевидная и магнолия Зибольда - распустились на полторы-две недели раньше обычного срока.
Как рассказали ТИА "Острова" в ботаническом сад, в этом году посетители могут одновременно наблюдать цветение сразу двух видов магнолий. Эти растения особенно ценны тем, что магнолия обратнояйцевидная является единственным аборигенным видом магнолий в России, естественно произрастающим на острове Кунашир.
Специально для посетителей сотрудники сада подготовили удобные подходы к цветущим деревьям. "Мы проложили бетонную дорожку к магнолии Зибольда, а в прошлом году обустроили тропу к магнолии обратнояйцевидной", - сообщили в администрации сада. Это позволяет гостям комфортно и безопасно любоваться редкими цветами.
Интересно, что, хотя магнолии традиционно ассоциируются с Черноморским побережьем, где их культивируют уже много лет, именно Сахалин может похвастаться естественным ареалом произрастания одного из видов. Точные координаты цветущих деревьев доступны в официальном телеграм-канале ботанического сада.
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