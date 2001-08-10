В Южно-Сахалинске ветеран войны Евгения Сахарук отметила 92-й день рождения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Представители администрации Южно-Сахалинска и городского совета Всероссийской организации ветеранов поздравили жительницу островной столицы Евгению Сахарук с 92-летием от имени мэра Сергея Надсадина. Именинница, ветеран Великой Отечественной войны и труда, поделилась воспоминаниями о партизанском прошлом и жизни на Сахалине.
Делегация вручила Евгении Семеновне поздравительный адрес и памятный подарок. Именинница тепло приняла гостей, поблагодарив за внимание и пожелания крепкого здоровья.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, Евгения Сахарук родилась в Брестской области. Ее отец, председатель сельсовета Семен Тимофеевич, в годы оккупации Белоруссии организовал партизанский отряд имени Кирова вместе с братом. После освобождения республики в 1944 году семья переехала на Сахалин в начале 1950-х годов.
Всю трудовую жизнь Евгения Семеновна посвятила Южно-Сахалинскому мелькомбинату, где прошла путь до главного бухгалтера. Она носит орден Отечественной войны II степени и многочисленные награды за добросовестный труд. В совете ветеранов подчеркивают, что личные встречи с героями военного поколения остаются важной частью патриотической работы.
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