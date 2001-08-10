Пожарные ликвидировали возгорание сушилки в Макарове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Макарове пожарные оперативно ликвидировали возгорание в здании сушилки. Огонь охватил утеплитель в стене помещения, но обошлось без пострадавших.

Сигнал о пожаре поступил 24 июня в 22:33. Уже через семь минут расчеты прибыли на место - на улицу Северную, где горело здание сушилки. Огнеборцы установили, что возгорание началось в утеплителе стены на площади 5 квадратных метров.

Пожарные из части №26 Макарова локализовали пламя к 22:45, а к 22:57 полностью потушили. В операции участвовали четыре спасателя и одна единица техники. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в ПСС Сахалинской области, жертв и пострадавших нет.

Причины пожара пока неизвестны

Специалисты пока не установили, из-за чего произошло возгорание. Расследование продолжается.