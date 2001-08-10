На берегу Амура в Благовещенске установили баннеры с числом утонувших
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Благовещенске на берегу Амура установили баннеры с пугающей статистикой. Информационные стенды привлекли внимание горожан и гостей областного центра, пишет ИА "Порт Амур".
"На пляжах Благовещенска начали устанавливать черные таблички со статистикой утоплений. Не самое приятное зрелище для отдыхающих", — отметила благовещенка, приславшая кадры в редакцию.
Устрашающие баннеры в Благовещенске устанавливали и ранее. Также информационные стенды с печальной статистикой размещали в Белогорске.
В Благовещенске случилось две трагедии на воде — утонула девушка-подросток и молодой мужчина. Оба случая произошли в местах, необорудованных для купания.
Как сообщал Порт Амур, пляж в городе только один — в районе «Серебряной мили». Место огорожено буями.
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