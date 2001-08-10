Тихоокеанское
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08:59, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На берегу Амура в Благовещенске установили баннеры с числом утонувших

На берегу Амура в Благовещенске установили баннеры с числом утонувших

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске на берегу Амура установили баннеры с пугающей статистикой. Информационные стенды привлекли внимание горожан и гостей областного центра, пишет ИА "Порт Амур".

"На пляжах Благовещенска начали устанавливать черные таблички со статистикой утоплений. Не самое приятное зрелище для отдыхающих", — отметила благовещенка, приславшая кадры в редакцию.

Устрашающие баннеры в Благовещенске устанавливали и ранее. Также информационные стенды с печальной статистикой размещали в Белогорске.

В Благовещенске случилось две трагедии на воде — утонула девушка-подросток и молодой мужчина. Оба случая произошли в местах, необорудованных для купания.

Как сообщал Порт Амур, пляж в городе только один — в районе «Серебряной мили». Место огорожено буями.

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