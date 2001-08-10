Тихоокеанское
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18:25, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы чаще других россиян предпочитают автомобили редких цветов

Сахалинцы чаще других россиян предпочитают автомобили редких цветов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС и центр аналитики и исследований MTC AdTech провели опрос россиян на тему предпочтительных цветов автомобилей. Дальневосточные, в том числе сахалинские, респонденты часто выбирают машины трендовых цветов, но самым выгодным цветом считают черный.  

Жители Дальневосточного федерального округа чаще других россиян выбирают автомобили трендовых и редких цветов (по 13%). При этом, почти половина (47%) опрошенных предпочли бы автомобиль любимого цвета. Важным критерием выбора цвета личного транспортного средства для сахалинцев также стала   заметность на дороге – такой вариант выбрали 13% респондентов. Выгодный цвет для перепродажи и меньшую вероятность угона отметили по 7% опрошенных.

Лучше всего сохраняет стоимость автомобиля при перепродаже черный цвет автомобиля - так считает 37% отпрошенных россиян. Еще 22% думают, что меньше теряют в цене серебристые машины, 18% — белые. При этом в рекламе россияне чаще всего замечают автомобили черного цвета –  53% опрошенных, белого – 45% и серебристого – 39%. Респонденты отметили, что рекламу автомобилей в социальных сетях видят в VK – 53% респондентов, YouTube – 44% и Telegram – 29%.

«К приобретению нового автомобиля люди подходят серьезно. По данным опроса Центра аналитики и исследований МТС AdTech, контент в рекламе с описанием ходовых качеств автомобиля вызывает доверие у 68% участников опроса, а контент с данными, подтверждающими безопасность автомобиля – у 61%. И все же эмоциональный фактор – цвет машины – играет важную роль. Для рекламного рынка – это ценный инсайт. Автодилеры, страховые и сервисные компании могут эффективно использовать в рекламе информацию не только о ходовых качествах и безопасности машины, но и, например, создавать креативы с учетом предпочтений цветов автомобилей в разных регионах. И сегментировать рекламу на узкие целевые аудитории с помощью инструментов Big Data», – комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Фото: МТС

 

Об опросе

Центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в апреле 2025 года.

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