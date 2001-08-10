Сахалинский избирком наградил членов УИК Углегорска за организацию выборов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Областной избирком Сахалинской области поощрил членов участковых избирательных комиссий (УИК) Углегорского округа за работу на выборах 2024 года. На торжественной церемонии представили новую председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Анну Пашко, назначенную в мае 2025 года.
Секретарь избирательной комиссии Сахалинской области Марина Андриянова лично вручила активистам почетные грамоты и благодарности. Церемония прошла 24 июня в здании Углегорской ТИК.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе облизбиркома, Андриянова подчеркнула значимость труда членов УИК: «Благодарим вас от лица областной комиссии за вклад в работу избирательной системы Сахалина». Она отметила, что слаженные действия муниципальных комиссий обеспечили легитимность и организационную безупречность голосования в единый день выборов.
На мероприятии официально представили Анну Пашко, возглавившую Углегорскую ТИК три месяца назад. Члены участковых комиссий получили возможность лично пообщаться с новым руководителем. Региональный избирком продолжает практику поощрения муниципальных организаторов выборов — это повышает престиж работы в избирательной системе.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
17:40 20 Июня Сахалинец стал мировым рекордсменом по бёрпи с подтягиванием
16:40 19 Июня Обрел любовь и карьерные перспективы: как изменилась судьба участника СВО Дениса Ушакова по возвращении домой
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
11:31 16 Июня 1687 жителей Сахалинской области получают от регионального Отделения СФР выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?