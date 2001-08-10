Сахалинский избирком наградил членов УИК Углегорска за организацию выборов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областной избирком Сахалинской области поощрил членов участковых избирательных комиссий (УИК) Углегорского округа за работу на выборах 2024 года. На торжественной церемонии представили новую председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Анну Пашко, назначенную в мае 2025 года.

Секретарь избирательной комиссии Сахалинской области Марина Андриянова лично вручила активистам почетные грамоты и благодарности. Церемония прошла 24 июня в здании Углегорской ТИК.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе облизбиркома, Андриянова подчеркнула значимость труда членов УИК: «Благодарим вас от лица областной комиссии за вклад в работу избирательной системы Сахалина». Она отметила, что слаженные действия муниципальных комиссий обеспечили легитимность и организационную безупречность голосования в единый день выборов.

На мероприятии официально представили Анну Пашко, возглавившую Углегорскую ТИК три месяца назад. Члены участковых комиссий получили возможность лично пообщаться с новым руководителем. Региональный избирком продолжает практику поощрения муниципальных организаторов выборов — это повышает престиж работы в избирательной системе.