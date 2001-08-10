Южно-Сахалинск запускает пилотный проект платной парковки на улице Дзержинского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В июле 2025 года Южно-Сахалинск запустит первую муниципальную платную парковку в пилотном режиме - проект призван упорядочить хаотичную парковку в центре города, но уже вызывает активные дискуссии среди горожан и депутатов. Ключевой спор касается готовности автомобилистов изменить привычки и принять новые правила.

Администрация города развернула масштабное обсуждение транспортной политики, собирая мнения через "Анкету горожанина". Депутат городской думы Иван Бутаков, участвующий в диалоге с муниципалитетом несколько лет, признает прогресс в развитии общественного транспорта: "Закупка автобусов, развертывание маршрутной сети и запуск рельсобусов создают альтернативу личному автотранспорту". Однако он подчеркивает: "Главная проблема - неготовность части водителей пройти лишние 100 метров. Необходимо менять культуру парковки, как это сделали в Москве и Владивостоке".

Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, пилотная зона охватит 80 парковочных мест на ул. Дзержинского (от Коммунистического пр. до ул. А. Буюклы). С июля здесь начнут действовать тарифы: 85 рублей/час для автомобилей и 45 рублей/час для мототранспорта. Первые 15 минут останутся бесплатными, в выходные плата действовать не будет. Знаки, разметка и камеры видеофиксации обеспечат контроль.

Бутаков настаивает, что проект требует выполнения условий: создания альтернатив для автовладельцев (перехватывающие парковки, транспортная доступность) и защиты жителей центра - например, поддержки при установке шлагбаумов во дворах. Общественники ранее заявляли, что инициатива повысит доступность соцучреждений, а доходы направят на развитие дорожной сети. Для льготных категорий граждан, определенных федеральным и региональным законодательством, парковка сохранит бесплатный статус. Экономисты прогнозируют, что успех пилота определит дальнейшее расширение системы.