В Южно-Сахалинске временно закроют парковки на улице Физкультурной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 июня в Южно-Сахалинске начнутся работы по асфальтированию двух парковок возле дома №20 по улице Физкультурной. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, автовладельцам необходимо заранее убрать машины с этих стоянок до 9:00 утра.

Дорожные работы затронут обе парковочные зоны, расположенные напротив указанного дома. Специалисты планируют завершить обновление асфальтового покрытия в течение одного рабочего дня.

Городские власти приносят извинения за временные неудобства и просят жителей отнестись с пониманием к проводимым работам. После завершения асфальтирования парковки вновь станут доступны для использования.