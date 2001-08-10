Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июня 2025
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В Южно-Сахалинске временно закроют парковки на улице Физкультурной
14:31, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске временно закроют парковки на улице Физкультурной

В Южно-Сахалинске временно закроют парковки на улице Физкультурной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 июня в Южно-Сахалинске начнутся работы по асфальтированию двух парковок возле дома №20 по улице Физкультурной. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, автовладельцам необходимо заранее убрать машины с этих стоянок до 9:00 утра.

Дорожные работы затронут обе парковочные зоны, расположенные напротив указанного дома. Специалисты планируют завершить обновление асфальтового покрытия в течение одного рабочего дня.

Городские власти приносят извинения за временные неудобства и просят жителей отнестись с пониманием к проводимым работам. После завершения асфальтирования парковки вновь станут доступны для использования.

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