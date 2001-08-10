Коммунальщики обновляют сахалинские коллекторы бестраншейным методом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания «РВК-Сахалин» в 2025 году модернизирует рекордные 25,5 км водных сетей Южно-Сахалинска, применяя инновационную технологию санации труб. Ключевой объект - коллектор на улице Буюклы, где метод полимерного «чулка» уже устранил многолетние засоры, достигавшие 90% просвета труб.

Специалисты предприятия планируют построить 8,5 км новых сетей и заменить 17 км изношенных коммуникаций, включая 12,4 км водопровода и 5,4 км канализационных магистралей. Основной акцент сделан на бестраншейный метод реконструкции - санацию полимерным рукавом, который в профессиональной среде называют «чулком».

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе РВК-Сахалин, технология включает три этапа: гидродинамическую очистку труб от ила и мусора, введение гибкого композитного рукава и его отверждение ультрафиолетом. На примере улицы Буюклы это позволило ликвидировать последствия некорректного благоустройства - из коллектора извлекли щебень, асфальт и строительные отходы, сброшенные в колодцы. После санации рукав формирует новое герметичное покрытие внутри старой трубы.

На улице Буюклы рабочие уже восстановили 1057 метров коллектора - 50% от запланированного объема. Технология исключает масштабные земляные работы, сохраняя городскую инфраструктуру. Контроль качества обеспечивают подземные видеокамеры. В компании подчеркивают: такой подход не только ускоряет ремонт, но и гарантирует долговечность сетей, совершая качественный рывок в коммунальном хозяйстве региона.