Коммунальщики обновляют сахалинские коллекторы бестраншейным методом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Компания «РВК-Сахалин» в 2025 году модернизирует рекордные 25,5 км водных сетей Южно-Сахалинска, применяя инновационную технологию санации труб. Ключевой объект - коллектор на улице Буюклы, где метод полимерного «чулка» уже устранил многолетние засоры, достигавшие 90% просвета труб.
Специалисты предприятия планируют построить 8,5 км новых сетей и заменить 17 км изношенных коммуникаций, включая 12,4 км водопровода и 5,4 км канализационных магистралей. Основной акцент сделан на бестраншейный метод реконструкции - санацию полимерным рукавом, который в профессиональной среде называют «чулком».
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе РВК-Сахалин, технология включает три этапа: гидродинамическую очистку труб от ила и мусора, введение гибкого композитного рукава и его отверждение ультрафиолетом. На примере улицы Буюклы это позволило ликвидировать последствия некорректного благоустройства - из коллектора извлекли щебень, асфальт и строительные отходы, сброшенные в колодцы. После санации рукав формирует новое герметичное покрытие внутри старой трубы.
На улице Буюклы рабочие уже восстановили 1057 метров коллектора - 50% от запланированного объема. Технология исключает масштабные земляные работы, сохраняя городскую инфраструктуру. Контроль качества обеспечивают подземные видеокамеры. В компании подчеркивают: такой подход не только ускоряет ремонт, но и гарантирует долговечность сетей, совершая качественный рывок в коммунальном хозяйстве региона.
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