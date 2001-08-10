Власти Южно-Сахалинска организуют встречу с жителями Синегорска и Санаторного
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25 июня исполняющий обязанности вице-мэра Южно-Сахалинска Андрей Стёпин вместе с руководителями городских служб проведет встречу с жителями Синегорска и Санаторного. Мероприятие пройдет в актовом зале отдела по управлению территорией на Коммунистической, 16, начало в 18:30.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, на встрече горожане смогут задать вопросы, касающиеся благоустройства, коммунального хозяйства, транспорта и других сфер жизни микрорайонов.
Руководители структурных подразделений мэрии готовы прокомментировать текущие проблемы и планы развития территорий. Организаторы приглашают всех заинтересованных жителей принять участие в диалоге с представителями власти.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
17:40 20 Июня Сахалинец стал мировым рекордсменом по бёрпи с подтягиванием
16:40 19 Июня Обрел любовь и карьерные перспективы: как изменилась судьба участника СВО Дениса Ушакова по возвращении домой
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
11:31 16 Июня 1687 жителей Сахалинской области получают от регионального Отделения СФР выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?