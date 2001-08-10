Власти Южно-Сахалинска организуют встречу с жителями Синегорска и Санаторного

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 июня исполняющий обязанности вице-мэра Южно-Сахалинска Андрей Стёпин вместе с руководителями городских служб проведет встречу с жителями Синегорска и Санаторного. Мероприятие пройдет в актовом зале отдела по управлению территорией на Коммунистической, 16, начало в 18:30.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, на встрече горожане смогут задать вопросы, касающиеся благоустройства, коммунального хозяйства, транспорта и других сфер жизни микрорайонов.

Руководители структурных подразделений мэрии готовы прокомментировать текущие проблемы и планы развития территорий. Организаторы приглашают всех заинтересованных жителей принять участие в диалоге с представителями власти.