Южносахалинцы предпочитают аренду ипотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подавляющее большинство экономически активных жителей Южно-Сахалинска не считают ипотеку выгодным решением. Согласно новому опросу сервиса SuperJob, лишь 22% горожан видят преимущества в покупке жилья в кредит, тогда как 36% сознательно выбирают аренду, а 42% не определились с позицией.

Исследование выявило четкие аргументы обеих групп. Сторонники ипотеки настаивают: "Выгоднее платить за собственную квартиру, если доход стабилен и достаточен". Противники возражают: "Слишком высокие проценты делают ипотеку рискованной", подчеркивая непредсказуемость будущего.

Женщины чаще мужчин склоняются к ипотеке. Возрастной анализ показал пик поддержки кредитования среди 35-45-летних (35%), тогда как молодежь до 35 лет массово предпочитает аренду (43%) — за ипотеку здесь высказался лишь каждый пятый (21%). Финансовый фактор также значим: 46% респондентов с доходом от 100 тыс. рублей выбирают съем жилья. Интересно, что максимальную поддержку ипотеке (30%) выразили граждане с зарплатой 50-100 тыс. рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в аналитическом отделе SuperJob, риелторы Южно-Сахалинска резко контрастируют с общей тенденцией - 60% специалистов рынка недвижимости уверены в преимуществах ипотеки. Это мнение экспертное сообщество объясняет долгосрочной выгодой владения имуществом и знанием рыночных механизмов.

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Время проведения: 26 мая — 11 июня 2025 года.