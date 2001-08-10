В Южно-Сахалинске стартовал масштабный ремонт теплосетей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовал масштабный ремонт теплотрассы на улице Поповича, который призван повысить надежность теплоснабжения центра города. При этом перекрытие улицы из-за земляных работ уже создает серьезные транспортные неудобства, заставляя власти и подрядчика жестко контролировать сроки.

АО «Сахалинская коммунальная компания» (СКК) после завершения отопительного сезона немедленно приступила к плановым ремонтным работам на сетях теплоснабжения. Компания фокусирует усилия на замене участков, где зимой фиксировали повреждения. Эта стратегия должна снизить аварийность в предстоящем отопительном периоде и улучшить качество подачи тепла в жилые дома и социальные учреждения.

Ключевым объектом стала улица Поповича в районе пересечения с Дзержинского. Глава города Сергей Надсадин лично провел там выездное совещание. Рабочие выполняют комплекс задач: реконструируют тепловую камеру, подключают объекты и меняют 326 метров изношенных тепловых сетей. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии города, Надсадин акцентировал необходимость максимально ускорить процесс. Мэр подчеркнул, что перекрытие улицы серьезно мешает жителям и движению транспорта. "Мы осознаем важность модернизации системы, но требуем от подрядчика оперативности для минимизации неудобств. Затягивание сроков недопустимо, проблемы будем решать немедленно", – заявил Надсадин.

Генеральный директор СКК Максим Беккер доложил о ходе работ: подрядчик уже начал разработку грунта под заливку оснований для двух новых тепловых камер. Беккер уточнил, что специалисты демонтируют старые трубопроводы, отслужившие нормативные 20 лет, и проложат новые, что гарантирует минимум два десятилетия безаварийной эксплуатации. "Мы скорректировали график и нацелены завершить участок на Поповича к 15 июля", – сообщил гендиректор. Контроль за сроками на этом объекте усилят. В целом в межсезонье 2025 года СКК капитально отремонтирует почти 2700 метров тепловых сетей по всему городу, информируя население о ходе работ.