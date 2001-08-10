В Южно-Сахалинске стартовал масштабный ремонт теплосетей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартовал масштабный ремонт теплотрассы на улице Поповича, который призван повысить надежность теплоснабжения центра города. При этом перекрытие улицы из-за земляных работ уже создает серьезные транспортные неудобства, заставляя власти и подрядчика жестко контролировать сроки.
АО «Сахалинская коммунальная компания» (СКК) после завершения отопительного сезона немедленно приступила к плановым ремонтным работам на сетях теплоснабжения. Компания фокусирует усилия на замене участков, где зимой фиксировали повреждения. Эта стратегия должна снизить аварийность в предстоящем отопительном периоде и улучшить качество подачи тепла в жилые дома и социальные учреждения.
Ключевым объектом стала улица Поповича в районе пересечения с Дзержинского. Глава города Сергей Надсадин лично провел там выездное совещание. Рабочие выполняют комплекс задач: реконструируют тепловую камеру, подключают объекты и меняют 326 метров изношенных тепловых сетей. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии города, Надсадин акцентировал необходимость максимально ускорить процесс. Мэр подчеркнул, что перекрытие улицы серьезно мешает жителям и движению транспорта. "Мы осознаем важность модернизации системы, но требуем от подрядчика оперативности для минимизации неудобств. Затягивание сроков недопустимо, проблемы будем решать немедленно", – заявил Надсадин.
Генеральный директор СКК Максим Беккер доложил о ходе работ: подрядчик уже начал разработку грунта под заливку оснований для двух новых тепловых камер. Беккер уточнил, что специалисты демонтируют старые трубопроводы, отслужившие нормативные 20 лет, и проложат новые, что гарантирует минимум два десятилетия безаварийной эксплуатации. "Мы скорректировали график и нацелены завершить участок на Поповича к 15 июля", – сообщил гендиректор. Контроль за сроками на этом объекте усилят. В целом в межсезонье 2025 года СКК капитально отремонтирует почти 2700 метров тепловых сетей по всему городу, информируя население о ходе работ.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
17:40 20 Июня Сахалинец стал мировым рекордсменом по бёрпи с подтягиванием
16:40 19 Июня Обрел любовь и карьерные перспективы: как изменилась судьба участника СВО Дениса Ушакова по возвращении домой
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
11:31 16 Июня 1687 жителей Сахалинской области получают от регионального Отделения СФР выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы
15:12 5 Июня «Планета детства»: сахалинцев приглашают на выставку творческих работ особенных детей
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
Выбор редакции
- 12:32 Вчера Сахалинская гимнастка взяла два серебра на международных соревнованиях
- 10:57 Вчера Современный студенческий городок на Сахалине готовится к открытию
- 18:04 20 Июня На Сахалине стало на трёх мастеров спорта России больше
- 17:40 20 Июня Сахалинец стал мировым рекордсменом по бёрпи с подтягиванием
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?