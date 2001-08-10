В аэропорту Южно-Сахалинска открыли выставку к 80-летию окончания Второй мировой войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В международном аэропорту Южно-Сахалинска открылась масштабная выставка, посвященная 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. Экспозиция включает подлинные артефакты времен Южно-Сахалинской наступательной операции, предоставленные островными музеями.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, выставка разместилась на двух этажах терминала - у стоек регистрации, в зоне выдачи багажа и в зале ожидания. Посетители могут увидеть личные вещи бойцов-освободителей: пистолет-пулемет Шпагина, каски, котелки и другие предметы быта. Дополняют экспозицию интерактивные витрины с цифровыми копиями наград и планшеты с исторической информацией.

"Эта выставка - часть масштабной программы празднования юбилея Победы, - отметил генеральный директор аэровокзала Руслан Степанец. - До 3 сентября мы будем знакомить пассажиров с подвигом наших солдат". Экспозиция будет работать все лето, постепенно пополняясь новыми экспонатами. В ближайшее время в аэропорту также откроют тематические фотозоны.