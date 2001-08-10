Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июня 2025
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14:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Амурской области ожидается рекордная жара

В Амурской области ожидается рекордная жара

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Амурскую область на несколько дней накроет жара. Об изменении погодных условиях предупредили синоптики, пишет ИА "Порт Амур".

В период с 24 по 29 июня на территории региона ожидается жаркая погода с рекордно высокими значения ночных и дневных температур воздуха. Уровень среднесуточных температур в период 24-26 июня предполагается с превышением декадных норм на 5°...9°, 27-29 июня - на 10°...12°, сообщили в Амурском гидрометцентре.

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