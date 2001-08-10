На Камчатке подешевела красная икра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке немного подешевела красная икра. Сейчас деликатесный продукт на рыбном рынке 6 км можно приобрести в среднем на 1000 рублей меньше, чем ранее, сообщает ТК "41 Регион". В зависимости от вида, икру продают по 8000 - 9500 рублей.

Также в продаже появилась свежая мойва. На данный момент ее стоимость - порядка 300 рублей за кило.

Из необычного - в наличии на прилавках появились морские ежи. Полакомится или можно по цене от 200 рублей за штуку.