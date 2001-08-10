Юные сахалинцы могут побороться за призы в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания "РВК-Сахалин" запустила детский художественный конкурс "Волшебство воды", призванный развить творческие способности детей и научить их бережному отношению к водным ресурсам. Участвовать могут юные жители областного центра в возрасте от 6 до 14 лет, представив свои работы до 10 сентября 2025 года.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин", конкурс проходит при поддержке областной детской библиотеки и министерства культуры. Детям предлагают создать рисунки на тему воды, используя любые техники - акварель, гуашь, карандаши или фломастеры. Жюри будет оценивать работы в четырех возрастных категориях, а победителей ждут призы и награды.

Конкурс стал частью масштабного просветительского проекта "Вода - источник жизни". В течение года в библиотеке пройдут интерактивные занятия, где специалисты водоканала в игровой форме объяснят детям путь воды от подземных источников до кранов в квартирах. Организаторы также планируют экскурсии на производственные объекты предприятия. Работы принимают в Сахалинской областной детской библиотеке по адресу: пр. Мира, 244.