Современный студенческий городок на Сахалине готовится к открытию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проверил готовность нового студенческого городка на проспекте Победы. Уже в августе 2025 года первые студенты и преподаватели смогут заселиться в современные корпуса, строительство которых вышло на завершающую стадию.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального правительства, во время инспекции технический директор подрядной организации "Сфера" Сергей Шемпелев обратился к губернатору с просьбой помочь ускорить доставку строительных материалов.

"У нас задерживаются натяжные потолки, слаботочное оборудование и ограждения. Часть материалов находится в Москве, часть - в Красноярске", - пояснил Шемпелев. Глава региона пообещал решить вопрос с доставкой в кратчайшие сроки, подчеркнув важность своевременного завершения объекта.

Строители завершают фасадные работы на трех корпусах и ведут внутреннюю отделку. Ежедневно на площадке работают 400 человек. Новый студгородок рассчитан на 1500 мест и войдет в состав кампуса СахалинТех. В жилых блоках предусмотрены две комнаты, санузел, душевая и кухня-ниша. В стилобате разместятся спортивные и административные помещения. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" по поручению президента России. Параллельно продолжается строительство научно-образовательного центра, который примет 2,5 тысячи студентов в 2026 году.