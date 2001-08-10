В Южно-Сахалинске проведут горячую линию по вопросам признания граждан малоимущими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 24 июня состоится телефонная "горячая линия", посвящённые вопросам признания граждан малоимущими для получения жилья по договору найма. Администрация города приглашает южносахалинцев задать вопросы в ходе прямой связи с экспертами департамента социальной политики.

Как сообщили ТИА "Острова" в Южно-Сахалинской администрации, специалисты будут принимать звонки в понедельник, 24 июня, с 16:00 до 17:00 по номеру 300-712. Во время общения эксперты рассказывают об основных документах для оформления малоимущих документов, порядке их предоставления, включая возможность направления через электронные сервисы.

Цель мероприятия - помочь горожанам разобраться в процедурах получения статуса малоимущей семьи и уточнить условия предоставления жилых помещений из муниципального фонда. Организаторы ожидают, что участие в "горячей линии" позволит сократить количество ошибок при подготовке документов и повысить доступность государственных услуг для населения.