В Южно-Сахалинске прошла церемония Дня памяти и скорби
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В День памяти и скорби, отмечаемый 22 июня, в Южно-Сахалинске прошли торжественные мероприятия, посвященные 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Центральным мероприятием стал митинг-реквием на площади Славы, где собрались представители власти, общественных организаций и горожан, чтобы почтить память павших героев.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, мероприятие проходило с минутой молчания в память о жертвах войны. После этого участники под звуки государственного гимна, исполнявшегося военным духовым оркестром, возложили цветы и гирлянды к Вечному огню. Мэр города Сергей Надсадин, председатель областного правительства Алексей Белик, представители региональных дум, духовенства и силовых структур приняли непосредственное участие в акциях памяти, напомнив о важности сохранения исторических правд и преемственности принципов.
В этот день россияне вспоминают трагические события 1941 года, когда без объявления войны на Советский Союз напала гитлеровская Германия. Эта дата остается одной из самых скорбных в истории страны. По словам участников, важно помнить не только о масштабах трагедии, но и о подвиге советских солдат, обеспечивших победу ценной глобальной жертвой. В памятных мероприятиях также приняли участие представители молодёжных патриотических клубов, правозащитных организаций и регионального отделения организации "Женщины бизнеса", что продемонстрировало проявленную общественную вовлечённость в сохранение памяти прошлого.
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