Труд во благо других
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Начальник пожарно-спасательной части № 43 с. Молодёжное провёл свой законный отпуск на Донбассе, восстанавливая повреждённые во время боевых действий дома мирных жителей Мариуполя.
Целый месяц, с 14 мая по 14 июня Осадченко Дмитрий Анатольевич был бригадиром строительной бригады. Вместе с такими же волонтёрами как и он сам, Дмитрий восстанавливал кровли побитых осколками домов, изготавливал мебель, морально поддерживал тех, кому нужна была помощь.
За месяц плотной работы под руководством пожарного было отремонтировано пять объектов. Кроме того, огнеборца приглашали в воскресную школу при Храме Святой Троицы в Мариуполе и в военный колледж в Донецке. В оба места Дмитрий Анатольевич приезжал для того, чтобы дать мастер-класс по плетению тактических браслетов из специального материала - паракорда.
Это прочная нить, которую заплетают в браслет, чтобы удобно носить с собой большое количество этого материала. Такая нить может пригодиться в любой момент и в любом месте. Например для вытягивания раненых, если нет носилок, закрепить груз, а отдельные паракордовые нити также могут пригодиться в полевых условиях.
Работник Тымовского пожарно-спасательного отряда и дома, в селе Молодёжное плетёт такие браслеты, учит окружающих, так что опыта у него предостаточно, чтобы обучать людей в любом месте.
На сегодняшний день Дмитрий находится на Сахалине, дома. Но он уже точно знает, где проведёт свой следующий отпуск. Планы у огнеборца более чем амбициозные – он мечтает собрать как можно больше волонтёров, готовых выполнять строительные работы на освобождённых территориях, чтобы восстановить как можно больше домов и помочь большему числу пострадавших мирных жителей Донбасса.
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