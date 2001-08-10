Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июня 2025
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В Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь
15:29, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь

В Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», ночью 22 июня в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь (15-29 мм), местами очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов и менее).

Все службы жизнеобеспечения муниципалитета приведены в состояние повышенной готовности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по единому номеру вызова экстренных служб: 112.

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