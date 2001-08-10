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14:47, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске продолжают обеспечивать детей-сирот жильем

В Поронайске продолжают обеспечивать детей-сирот жильем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продолжается реализация государственной программы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, собственным жильем. Сегодня ключи от новой квартиры получил Владимир Владимирович Еремеев. Поронаец жильем доволен, уже планирует обустроить его по-своему и навести уют. Сам он работает в сфере строительства.
 
До передачи квартиры специалисты жилищного отдела и опеки проверяют жилье, чтобы оно полностью соответствовало предъявляемым требованиям и было готово для проживания.
 
"До конца года планируем передать квартиры еще 13 гражданам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За исполнением программы следит глава региона Валерий Лимаренко", - отметил мэр Антон Карпуков.

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