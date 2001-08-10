Лифты капитально отремонтировали в девятиэтажке в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске капитально отремонтировали два лифта в девятиэтажном двухподъездном доме № 11А на улице Милицейской. Ранее собственники жаловались в управляющую компанию и администрацию на перебои в работе устройств и частые поломки. Подрядчик полностью заменил оборудование.

Капремонт выполнили в рамках профильной региональной программы. Специалисты провели полный объём работ: демонтировали старое оборудование, отремонтировали лифтовые шахты, машинные помещения, а также установили современные элементы автоматизации и диспетчеризации.

- Более того, подрядная организация сделала комплексный ремонт в машинном отделении: привела в порядок стены, заменила противопожарные люки и освещение. Объекты приняли без замечаний. Оборудование прошло полное техническое освидетельствование, что подтверждается декларацией о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза, - отметила заместитель генерального директора Фонда капремонта многоквартирных домов Сахалинской области Полина Цой.

Собственники уже оценили работу новых лифтов и выразили признательность специалистам, благодаря работе которых они могут забыть о бесконечных поломках.