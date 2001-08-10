Тихоокеанское
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12:44, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайском районе продолжается реализация губернаторского проекта "Будь готов!"

В Поронайском районе продолжается реализация губернаторского проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайцы продолжают принимать участие в проекте «Будь готов!» В июне курсы военно-спортивной подготовки прошли 50 человек, среди них серебряные волонтеры. После успешного прохождения обучения участники получают сертификаты. В этом году занятия проходят по обновленной программе, поэтому при желании всем, кто проходил участие ранее, можно повторно стать участником проекта.
"Напомню, курс военно-спортивной подготовки был запущен по инициативе Валерия Лимаренко в 2023 году, занятия бесплатны для всех. Курсы проходят на базе поронайского ДОСААФ и на полигоне стрелкового клуба «Викинг». В течение курса жители получают знания по огневой подготовке, тактической медицине, а также проходят обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций," - рассказал мэр Антон Карпуков
Для записи на курс необходимо обратиться к куратору Олегу Анатольевичу Разумову, телефон: 8(924)182-49-85.

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