Общественники посетили Дом сестринского ухода в Гастелло

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По сложившейся доброй традиции волонтеры СПЦ №3 и члены Общественного совета посетили Дом сестринского ухода в селе Гастелло. Волонтеры подарили бабушкам и дедушкам, находящимся в учреждении, хорошее настроение и подарки.

Общественники уже не первый год посещают учреждение и каждый раз по-новому от всего сердца стараются передать пожилым одиноким людям частичку душевной теплоты, которой им так не хватает.

В этот раз постояльцам передали книги, фрукты, кондитерские изделия, средства личной гигиены, а также угостили праздничным пирогом, который испекли студенты СПЦ №3.

Председатель Общественного совета Элина Николаевна Ротькина поблагодарила мэра Антона Ивановича Карпукова за предоставленный транспорт.