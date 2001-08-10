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09:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Общественники посетили Дом сестринского ухода в Гастелло

Общественники посетили Дом сестринского ухода в Гастелло

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По сложившейся доброй традиции волонтеры СПЦ №3 и члены Общественного совета посетили Дом сестринского ухода в селе Гастелло. Волонтеры подарили бабушкам и дедушкам, находящимся в учреждении, хорошее настроение и подарки. 
Общественники уже не первый год посещают учреждение и каждый раз по-новому от всего сердца стараются передать пожилым одиноким людям частичку душевной теплоты, которой им так не хватает.
В этот раз постояльцам передали книги, фрукты, кондитерские изделия, средства личной гигиены, а также угостили праздничным пирогом, который испекли студенты СПЦ №3.
Председатель Общественного совета Элина Николаевна Ротькина поблагодарила мэра Антона Ивановича Карпукова за предоставленный транспорт.

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