Южно-Сахалинск присоединяется к всероссийской акции в память о героях Великой Отечественной войны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 июня в 12:15 по Москве (20:15 по местному времени) город Южно-Сахалинск вместе со всей страной присоединится к масштабной всероссийской акции «Минута молчания», посвященной Дню начала Великой Отечественной войны.
Цель этой акции — сохранить и увековечить историческую память о событиях, унесших жизни 27 миллионов советских граждан. В указанное время по всей стране на одну минуту люди склонят головы, вспомнят родных и близких, переживших самые тяжелые испытания XX века.
В этот важный момент все муниципальные и частные транспортные предприятия, в том числе и АО «Транспортная компания», на одну минуту остановят движение своих автобусов:
— Это очень значимое событие для всей страны и нашего города. Мы вместе вспомним героев, которые отдали свои жизни ради будущего наших детей. Акция помогает сохранить память и передать ее молодому поколению, — отметил Сергей Павлов, директор АО «Транспортная компания».
Во время проведения акции прервется вещание на телевидении, радио и кабельных каналах. Прекратят работу кассы в торговых центрах. На предприятиях, где позволяет технологический процесс, приостанавливается работа.
Всех жителей и гостей областного центра приглашаем присоединиться к акции, почтить память всех, кто в далеких 40-х годах прошлого века подарил мир нашей стране.
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