«Помним о важном»: в школах Южно-Сахалинска проходят мероприятия ко Дню памяти и скорби

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по всей России проходит акция «Помним о важном», организованная Движением Первых. В рамках акции в образовательных учреждениях города проводятся встречи, направленные на сохранение исторической памяти и связь поколений.

Сегодня в ряде школ областного центра прошли тематические мероприятия, посвященные 84-ой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. В преддверии Дня памяти и скорби юные горожане встретились с героями нашего времени — ветеранами специальной военной операции.

Ученики школы №16, которые проводят каникулы в летнем лагере, пообщались с Валерием Озюмой. В 2022 году, когда объявили мобилизацию, южносахалинец отправился на защиту Родины. В составе батальона он убыл в зону проведения специальной военной операции, где почти год выполнял боевые задачи. В августе 2023 года Валерий получил серьезное ранение, после чего был комиссован.

- Это еще одна значимая дата для нашей страны. Так как я сам знаю, что такое боевые действия, даже мне тяжело представить, что пришлось пережить нашим бабушкам, дедам, прадедам. Герои Великой Отечественной войны есть и в моей семье. Вся страна, все люди — женщины, дети, старики, ребята разных возрастов - все старались принять участие и внести свой вклад, чтобы как можно быстрее достичь Победы, - рассказал Валерий Озюма.

Как отметил Валерий Озюма, сегодня, как никогда, видна связь между прошлым и настоящим, поэтому так важно рассказывать детям об истории страны с самого юного возраста.

- Рассказ очень интересный, завораживающий. Это страшное время, но мы не должны об этом забывать. Наш народ смог отстоять свою страну. Мой прадедушка был маленьким, когда началась война, и смог спрятаться от фашистов, а потом убежать к своим. Об этом мне рассказывала мама, - говорит ученица школы №16, пятиклассница Елизавета Стегалкина. — В нашей семье чтут память о событиях тех лет. Потому что если бы не наши предки, то сегодняшнего мира не было. Подвиг солдат, которые отстояли нашу Родину, никогда не забудется.

Добавим, подобные мероприятия проходят и в других школах города.