Обрел любовь и карьерные перспективы: как изменилась судьба участника СВО Дениса Ушакова по возвращении домой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинец Денис Ушаков до СВО работал кладовщиком в одном из крупных нефтегазовых предприятий. Затем попал под сокращение. Вскоре был мобилизован в зону проведения боевых действий. Молодой человек поделился тем, как после участия в спецоперации сложилась его дальнейшая судьба и рассказал о личных жизненных маяках, которые помогли сохранить стойкость духа, найти новые цели и адаптироваться, несмотря на пережитые испытания.
Повестку Денис Ушаков получил осенью 2022 года, вместе с казачьей ротой прошел подготовку на полигоне в Троицком и отправился на передовую. Спустя полгода получил ранение в бою и вернулся на Сахалин для реабилитации. На восстановление ушло 2 долгих года, после чего был списан по состоянию здоровья.
Кроме всеобъемлющей поддержки семьи, на помощь в трудную минуту пришел друг Дениса - владелец компании по изготовлению систем кондиционирования, который предложил работу в качестве дополнительной терапии. Так, свой новый трудовой путь мужчина начал с рядового заготовщика, но уже через 7 месяцев, достойно проявив себя в деле, был назначен на должность бригадира. Спустя еще 3 месяца — стал начальником производства.
- Конечно, для меня эта работа стала отправной точкой к возвращению к нормальной жизни. У нас хороший коллектив, ребята всегда очень поддерживали наравне с близкими. В период реабилитации я долго заикался, были и другие трудности — с этим уже помогли психологи. Хочу особенно подчеркнуть, чтобы ребята не боялись обращаться к таким специалистам. Уверяю, это будет самым правильным вашим решением. Психолог направит в нужное русло, выправит коммуникацию с родными, которым, поверьте, тоже тяжело, и поможет уверенно чувствовать себя в социуме, - подчеркнул Денис Ушаков.
Еще важным и знаковым событием в жизни молодого мужчины, как и в жизни каждого человека, стала любовь. О своей близкой подруге, ныне невесте, Денис говорит с особой теплотой. Сейчас пара занята подготовкой к свадьбе и романтическому путешествию.
- Поддержка близких, вера в собственные принципы, осознание важности выполненного долга и стали для меня опорой в сложный период. Главное — не терять внутренний стержень и понимать, ради чего ты действуешь, — сказал Денис Ушаков.
Напомним, 2025 год назван в России Годом Защитника Отечества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в дань уважения к участникам специальной военной операции.
Поддержка ветеранов и участников СВО со стороны главы области Валерия Лимаренко направлена на оказание всесторонней помощи в переходе к мирной жизни каждого бойца: физическое восстановление, душевное здоровье, помощь в продолжении трудовой деятельности.
Администрация Южно-Сахалинска также продолжает работу, направленную на поддержку семей участников специальной военной операции, в том числе предоставление широкого списка льгот, наряду с региональными мерами поддержки.
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