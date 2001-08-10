Ветеран сахалинской авиации Любовь Чернова отмечает 97-летие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 19 июня, труженик тыла Великой Отечественной войны, ветеран островной авиации Любовь Ивановна Чернова отмечает свой 97-й день рождения. В этот знаменательный день ее поздравили от имени мэра Сергея Надсадина сотрудники департамента внутренней политики администрации Южно-Сахалинска, вручив имениннице цветы и приветственный адрес.

Также с теплыми словами поздравить Любовь Ивановну прибыли председатель Южно-Сахалинской городской организации ветеранов Игорь Пилюгов, генеральный директор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Андрей Крутцов, их коллеги.

41 год Любовь Ивановна проработала в Южно-Сахалинском аэропорту, с воздушной гаванью области связана вся её жизнь.

Свои поздравления имениннице адресовал мэр Сергей Надсадин. Глава города знаком с Любовью Ивановной лично, он работал в аэропорту как раз в тот период, когда она трудилась в организации. Любовь Ивановна - большой профессионал, влюбленный в дело, она внесла большой вклад в развитие гражданской авиации.

Любовь Ивановна родилась в Рыковском (ныне Тымовском) районе. Ее семья до 1936 года жила в селе Воскресеновка, затем переехала в Александровск — тогдашнюю столицу Сахалина. В военные годы подростком трудилась на полях, где растили и собирали картошку. Получила серьезную травму. В Южно‐Сахалинск Любовь Чернова приехала в 23-летнем возрасте. Через несколько лет устроилась на работу в аэропорт, где в итоге трудилась кассиром, диспетчером по загрузке самолетов, дежурной по посадке, администратором, работала в отделе кадров.

- За четыре с лишним десятилетия работы бывало всякое: и лично загружала самолеты, и билеты выписывала (в советские времена их можно было приобрести только по спискам), и пешком из Елани по рельсам в метель добиралась на работу, - рассказывала Любовь Ивановна.

Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями ко Дню Победы.

Напомним, в этому году вся страна отметила значимую дату - 80-летие Победы. Обеспечение достойного уровня жизни старшего поколения, особенно ветеранов Великой Отечественной войны – приоритет работы мэра Сергея Надсадина. Администрация города реализует программы социальной поддержки, направленные на создание комфортных условий для пожилых горожан.