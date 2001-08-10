Почти 70 деревьев убраны в Южно-Сахалинске при расчистке русел рек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Масштабную работу проводят сотрудники городского поисково-спасательного отряда и завода им. М.А. Федотова. Расчищены уже четыре участка на реках Еланька, Рогатка и Владимировка. Убрано почти 70 деревьев, препятствующих течению воды и создающих потенциальную опасность в период паводков.

Накануне работы проводились на слиянии рек Рогатка и Уюновка. Здесь, по словам специалистов, деревья также создавали серьезные препятствия для водного потока. Спасатели, используя бензопилы, распиливали стволы, а сотрудники завода им. М.А. Федотова, задействовав погрузчик и самосвал, оперативно вывозили древесину.

- Ранее мы завершили расчистку реки Еланьки, убрали из русла все выявленные аварийные деревья, отработали участки реки Рогатки в районе «Санты» и реки Владимировки от поворота на ул. Лермонтова до моста на ул. 1905 года, - рассказал начальник поисково-спасательного отряда Южно-Сахалинска Анатолий Кулинич. — В ближайшее время приступим к работам на реке Красносельской, где также наблюдаются заторы. Кроме этого, в планах — Бурея и продолжение расчистки русла реки Владимировки.

Напомним, работа по берегоукреплению и расчистке рек в Южно-Сахалинске проводится по поручению мэра Сергея Надсадина. Она направлена на обеспечение безопасности жителей города, предотвращение возможных подтоплений и поддержание экологического благополучия рек Южно-Сахалинска.