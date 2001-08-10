Инновационные и безопасные препараты: как Южно-Сахалинск защищает зеленые насаждения от вредителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэрия ведет постоянный контроль за состоянием городских зеленых зон и оперативно реагирует на обращения жителей. Специалисты с ранней весны осуществляют работы, применяя новейшие технологии и препараты, чтобы своевременно реагировать на появление вредителей.

Обработка уже проводилась на улицах Ленина, Больничная, Горького и на проспекте Мира. В некоторых случаях требуется повторное опрыскивание для достижения максимального эффекта. Другие городские территории также будут обработаны по мере необходимости.

- В ходе совещаний с коллегами из Москвы был выбран надежный комплекс средств борьбы. В частности, используются современные инсектициды «Батрайдер» и «Герольд», которые показали свою эффективность на практике и позволяют успешно бороться с различными насекомыми-паразитами, - отметил заместитель начальника отдела муниципальных услуг и озеленения МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» Кирилл Пигун.

Используемые инсектициды и другие современные препараты отличаются безопасностью для человека. Тем не менее, работы по обработке зеленых насаждений в Южно-Сахалинске проводятся в вечернее время с 8 до 22 часов, когда на улицах становится меньше людей.

Ранее в социальные сети администрации Южно-Сахалинска поступали сигналы от жителей, обеспокоенных состоянием зеленых насаждений на придомовых территориях. Подчеркнем, что специалисты управления обрабатывают только городские пространства.

Обработка зеленых насаждений во дворах — обязанность управляющих компаний. Жители могут подать заявки в свою управляющую организацию для проведения дезинсекции деревьев и кустарников.