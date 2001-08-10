Полезные отходы нашли применение в полимер-песчаной плитке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В регионе продолжается активное развитие системы обращения с отходами в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Работа включает в себя не только сортировку, но и переработку. Одним из ярких примеров успешного сотрудничества является пункт приема вторичных ресурсов и цех по производству тротуарной плитки из пластика, стекла и полипропилена.

— Сотрудничество между пунктом приема и новым цехом по переработке – это не просто деловое партнерство, а настоящая экосистема. Каждый из нас понимает, что отходы – это не просто мусор, а ценные ресурсы, которые можно преобразовать в новые продукты, — отметил заместитель генерального директора по сбыту АО «Управление по обращению с отходами» Александр Яцык.

Ежедневно на пункте приема собирают, подготавливают и отправляют на переработку сырье от жителей области. По количеству участников видно, что интерес к вопросам экологии у островитян только растет.

— Еще в прошлом году я и не думала, что буду так активно сортировать отходы. Дома я промываю все флаконы и раскладываю их по разным видам сырья. Практически каждую неделю отвожу накопленные материалы у меня и моих друзей на вторпункт. Меня приятно удивило, что теперь мои пластиковые бутылки из-под химии найдут вторую жизнь на Сахалине, — поделилась жительница Южно-Сахалинска Ксения.

Плюсы полимер-песчаной плитки очевидны: для экологии это снижение объема захоронения отходов, а для потребителей — качественный и долговечный продукт. Производственный процесс прост: измельчают пластик и пленку, смешивают с песком и стеклом, нагревают и формуют под прессом. В сутки на предприятии перерабатывают до 400 кг полиэтиленовой пленки или пластика.

- Мы планируем расширять ассортимент перерабатываемых отходов — не только полимеров, но и других видов, в том числе и бумаги. Из бумаги планируем делать утеплители, — сообщил генеральный директор цеха по переработке Алексей Ким.

При увеличении объемов сырья можно получить значительно больше полезных товаров. Главное – правильно сортировать отходы и более ответственно относиться к вопросам экологии.