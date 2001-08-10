Специалисты регионального министерства соцзащиты проконсультировали коллег из Шахтерска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область принимает активное участие в восстановлении города Шахтерска Донецкой Народной Республики, а также взаимодействует с органами исполнительной власти нового региона России.
По поручению Губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича Лимаренко региональным министерством социальной защиты оказывается содействие органам социальной защиты города Шахтерска ДНР в интеграции в российское правовое поле.
Накануне в режиме видеоконференцсвязи на базе министерства социальной защиты Сахалинской области состоялась очередная рабочая встреча заместителя министра Е.В. Кобец, специалистов министерства и секретаря Сахалинской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Е.В. Плоховой с начальником отдела по социальной поддержке населения, охране труда и здоровья Администрации Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики Лилией Дубиной и представителями органов исполнительной власти города Шахтерска, в том числе органов полиции.
На встрече обсудили вопросы межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации индивидуальной профилактической работы с семьями несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, порядка привлечения к административной ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей и иные вопросы.
Специалисты министерства поделились с коллегами положительным опытом работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе, проводимой с воспитанниками подведомственных министерству центров реабилитации для несовершеннолетних.
«Такие встречи проводятся на регулярной основе для оказания нашим коллегам консультативной помощи и обмена опытом работы в сфере социальной защиты детей и их родителей» - подчеркнула министр социальной защиты Ольга Орлова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:31 16 Июня 1687 жителей Сахалинской области получают от регионального Отделения СФР выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы
09:00 16 Июня Чемпионат России по страйкболу стартовал в Южно-Сахалинске
17:42 16 Июня С заботой о здоровье: администрация города и медицинские учреждения объединяют усилия для проведения диспансеризации
12:51 16 Июня Зеленый, современный, процветающий и передовой: горожане поделились мнениями, каким хотят видеть Южно-Сахалинск
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
10:35 23 Мая На Сахалине провели праздничный вечер ко Дню славянской письменности
17:12 22 Мая Только 19% жителей Южно-Сахалинска поддерживают введение налога для неработающих
15:12 5 Июня «Планета детства»: сахалинцев приглашают на выставку творческих работ особенных детей
Выбор редакции
- 17:15 Вчера «Помним о важном»: в школах Южно-Сахалинска проходят мероприятия ко Дню памяти и скорби
- 16:40 Вчера Обрел любовь и карьерные перспективы: как изменилась судьба участника СВО Дениса Ушакова по возвращении домой
- 15:23 Вчера Ветеран сахалинской авиации Любовь Чернова отмечает 97-летие
- 14:47 Вчера Почти 70 деревьев убраны в Южно-Сахалинске при расчистке русел рек
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?