Тихоокеанское
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10:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Специалисты регионального министерства соцзащиты проконсультировали коллег из Шахтерска

Специалисты регионального министерства соцзащиты проконсультировали коллег из Шахтерска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область принимает активное участие в восстановлении города Шахтерска Донецкой Народной Республики, а также взаимодействует с органами исполнительной власти нового региона России.
По поручению Губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича Лимаренко региональным министерством социальной защиты оказывается содействие органам социальной защиты города Шахтерска ДНР в интеграции в российское правовое поле.
Накануне в режиме видеоконференцсвязи на базе министерства социальной защиты Сахалинской области состоялась очередная рабочая встреча заместителя министра Е.В. Кобец, специалистов министерства и секретаря Сахалинской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Е.В. Плоховой с начальником отдела по социальной поддержке населения, охране труда и здоровья Администрации Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики Лилией Дубиной и представителями органов исполнительной власти города Шахтерска, в том числе органов полиции.
На встрече обсудили вопросы межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации индивидуальной профилактической работы с семьями несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, порядка привлечения к административной ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей и иные вопросы.
Специалисты министерства поделились с коллегами положительным опытом работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе, проводимой с воспитанниками подведомственных министерству центров реабилитации для несовершеннолетних.
«Такие встречи проводятся на регулярной основе для оказания нашим коллегам консультативной помощи и обмена опытом работы в сфере социальной защиты детей и их родителей» - подчеркнула министр социальной защиты Ольга Орлова.  

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