Молодые сакуры, каштаны, липы, краснолистные клены и дубы украсят скверы Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вскоре молодые сакуры, каштаны, липы, краснолистные клены и дубы украсят городские скверы и территории школ. В общей сложности город получит в дар более 3 000 растений. Сегодня состоялась передача первой партии - более 700 саженцев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщили в управлении охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска, высадка саженцев начнется в ближайшие 2-3 недели. Крупные растения займут свои места в городском пространстве в первую очередь, а маленькие будут доращивать и высадят либо осенью, либо в следующем году. Более того, молодые деревья предложат школам для озеленения их территорий, а также подарят инициативным жителям для высадки во дворах.

- Школы активно подают заявки, особенно в связи с выпускными, желая запечатлеть торжественный момент посадкой деревьев. Ожидается, что сакура будет пользоваться наибольшим спросом, - отметил Алексей Фалей, руководитель компании «Зеленый город». - Особое внимание уделяется уходу за саженцами. Важно не только посадить дерево, но и обеспечить ему надлежащий уход, полив, чтобы оно не засохло и продолжало расти. Растения будут предоставлять по заявке, перед тем как их отдать, специалисты МБУ "Зеленый город" проконсультируют учреждения и жителей по правильной посадке и уходу.

Напомним, ранее питомник посетил глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Площадку для выращивания саженцев создали по инициативе руководителя «Востокдорстроя» Александра Гордова. Деревья были привезены из Японии более десяти лет назад двухлетними саженцами. Они показали жизнестойкость и неприхотливость в условиях сахалинской погоды, поэтому кампания занялась разведением деревьев на своей территории.

- Сегодня для нас особенный день! Мы уверены, что это событие станет традиционным, и с течением времени к участию подключатся все больше компаний. Это не только преобразит внешний облик нашего города, но и значительно улучшит экологическую обстановку, - сказала руководитель управления охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска Ольга Высоцкая.

За саженцами в условиях городской среды будет осуществляться должный контроль: впоследствии специалисты сформируют кроны деревьев, чтобы избежать их чрезмерного разрастания и затемнения прилегающей территории. Подчеркнем, благоустройство городской среды и озеленение остаются приоритетными задачами для Южно-Сахалинска. В 2024 году в городе высадили около миллиона цветов. В 2025 году городские службы продолжают работу и планируют повторить прошлогодний результат.