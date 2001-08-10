Большинство сахалинцев поддержали инициативу сократить рабочий день для женщин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

69% жителей Южно-Сахалинска поддержали инициативу депутата Госдумы Игоря Антропенко о сокращении рабочего дня для женщин на один час без уменьшения зарплаты. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сервиса SuperJob, проведшего опрос, женщины чаще мужчин одобряют это предложение - 78% против 59%.

Среди противников инициативы оказались 20% респондентов, выступающих за равноправие: "Либо всем сократят рабочий день, либо никому". Еще 11% затруднились с ответом, отмечая необходимость развития института отцовства. Интересно, что с возрастом поддержка предложения растет: среди молодежи до 35 лет за сокращение рабочего дня высказались 64%, а среди горожан старше 45 лет - уже 73%.

Критики инициативы предупреждают о возможных негативных последствиях для женской занятости: "Работодатели не будут брать женщин на работу. Бизнесу это невыгодно". Опрос проводился среди экономически активного населения Южно-Сахалинска.

_____________

Время проведения: 14 апреля — 7 мая 2025 года