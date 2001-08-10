Большинство сахалинцев поддержали инициативу сократить рабочий день для женщин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
69% жителей Южно-Сахалинска поддержали инициативу депутата Госдумы Игоря Антропенко о сокращении рабочего дня для женщин на один час без уменьшения зарплаты. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сервиса SuperJob, проведшего опрос, женщины чаще мужчин одобряют это предложение - 78% против 59%.
Среди противников инициативы оказались 20% респондентов, выступающих за равноправие: "Либо всем сократят рабочий день, либо никому". Еще 11% затруднились с ответом, отмечая необходимость развития института отцовства. Интересно, что с возрастом поддержка предложения растет: среди молодежи до 35 лет за сокращение рабочего дня высказались 64%, а среди горожан старше 45 лет - уже 73%.
Критики инициативы предупреждают о возможных негативных последствиях для женской занятости: "Работодатели не будут брать женщин на работу. Бизнесу это невыгодно". Опрос проводился среди экономически активного населения Южно-Сахалинска.
_____________
Время проведения: 14 апреля — 7 мая 2025 года
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:29 Сегодня Власти Сахалинской области выделили более 1 млрд рублей на ремонт коммунальных сетей
10:32 Сегодня Сахалинский аэропорт проведет ознакомительный тур для китайских турагентств
09:37 Сегодня 1 388 нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
11:31 Сегодня Южно-Сахалинск примет открытый турнир по армейскому рукопашному бою
11:36 21 Апреля Лабораторные испытания показали наличие хинолонов в куриных яйцах на Сахалине
15:26 18 Апреля Ещё шесть участков дорог Южно-Сахалинска оснастили камерами фиксации нарушений
12:34 25 Апреля Сахалинка лишилась полмиллиона "оформляя" электронный дневник на ребенка
12:46 30 Апреля Экономисты посчитали во-сколько сахалинцам обойдется выезд на природу на праздниках
Выбор редакции
- 11:31 Сегодня Южно-Сахалинск примет открытый турнир по армейскому рукопашному бою
- 10:02 Вчера Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
- 12:23 14 Мая На Сахалине открылась книжная выставка к юбилею островных историков-краеведов
- 10:16 14 Мая Сахалинские мастерицы представили культуру коренных народов на международной выставке в Москве
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?