Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2025 году по президентской программе, которую "Единая Россия" реализовывает совместно с Минпросвещения РФ, запланировано капитально отремонтировать 1277 школ, 142 детсада и 132 колледжа. На текущий момент контракты заключены по 1518 объектам, и на многих из них уже проводятся работы. Об этом на профильном Всероссийском штабе сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Также планируется построить 67 школ и 57 детских садов. Ввод большинства объектов запланирован на 2026-2027 годы. Владимир Якушев поручил партии максимально помогать региональным и муниципальным властям контролировать работы по капремонту и строительству. Партийцы принимают участие на каждом этапе - от проектирования учреждения до его приемки. Особое внимание секретарь Генсовета ЕР обратил на вовлечение в этот процесс родительской общественности.

- Изначально закладываются серьезные проектные решения - как будет выглядеть здание, фасад, каким будет оформление, что сделают с точки зрения сохранения исторической памяти. Поэтому очень важно, чтобы родительская общественность участвовала, подсказывала подрядчикам, как это делает сегодня при проведении капремонта, - сказал он.

Владимир Якушев также добавил, что в летний период необходимо провести активную работу, чтобы сдать объекты до 1 сентября.

Сергей Кравцов отметил, что 17 субъектов в настоящий момент не заключили необходимые контракты на проведение работ. При этом по некоторым объектам документы находятся на подписании, но есть и те, по которым еще даже не объявлены конкурсные процедуры. Министр просвещения предложил установить срок для завершения контрактной кампании до конца мая.

- Мы неоднократно об этом говорили, будут меры сокращения бюджетного финансирования. Но все объекты будут выполнены, достроены за счет региональных средств. Нужно оправдать надежды и ожидания людей, - прокомментировал Кравцов.

К слову, программа по модернизации и строительству объектов образования, инициированная Владимиром Путиным в 2021 году, входит в народную партпрограмму "Единой России". С 2022-го по 2024-й при поддержке ЕР модернизировано 5000 школ по всей стране.