На Сахалине объявлен конкурс видеороликов, посвященный 80-летию Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкурс, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. стартовал 16 мая.

Его цель - сохранить память и мотивировать молодежь изучать истории своих родственников, участвовавших в войне или работавших в тылу.

Подать заявку на конкурс могут все желающие, достигшие 14 лет. Для участия в необходимо до 20 августа 2025 года предоставить конкурсную работу и заявку установленного образца на электронную почту [email protected].

Видеоролик, продолжительностью от одной до двух минут должен содержать выступление чтеца со стихотворным или прозаическим текстом на военную тематику.

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте и телеграм-канале библиотеки, а также на странице Центра чтения СахОУНБ 29 августа. Награждение запланировано на 1 сентября.

Телефон для справок +7 (4242) 45-25-02.