На Сахалине объявлен конкурс видеороликов, посвященный 80-летию Победы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Конкурс, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. стартовал 16 мая.
Его цель - сохранить память и мотивировать молодежь изучать истории своих родственников, участвовавших в войне или работавших в тылу.
Подать заявку на конкурс могут все желающие, достигшие 14 лет. Для участия в необходимо до 20 августа 2025 года предоставить конкурсную работу и заявку установленного образца на электронную почту [email protected].
Видеоролик, продолжительностью от одной до двух минут должен содержать выступление чтеца со стихотворным или прозаическим текстом на военную тематику.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте и телеграм-канале библиотеки, а также на странице Центра чтения СахОУНБ 29 августа. Награждение запланировано на 1 сентября.
Телефон для справок +7 (4242) 45-25-02.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:29 Сегодня Власти Сахалинской области выделили более 1 млрд рублей на ремонт коммунальных сетей
10:32 Сегодня Сахалинский аэропорт проведет ознакомительный тур для китайских турагентств
09:37 Сегодня 1 388 нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
11:31 Сегодня Южно-Сахалинск примет открытый турнир по армейскому рукопашному бою
11:36 21 Апреля Лабораторные испытания показали наличие хинолонов в куриных яйцах на Сахалине
15:26 18 Апреля Ещё шесть участков дорог Южно-Сахалинска оснастили камерами фиксации нарушений
12:34 25 Апреля Сахалинка лишилась полмиллиона "оформляя" электронный дневник на ребенка
12:46 30 Апреля Экономисты посчитали во-сколько сахалинцам обойдется выезд на природу на праздниках
Выбор редакции
- 11:31 Сегодня Южно-Сахалинск примет открытый турнир по армейскому рукопашному бою
- 10:02 Вчера Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
- 12:23 14 Мая На Сахалине открылась книжная выставка к юбилею островных историков-краеведов
- 10:16 14 Мая Сахалинские мастерицы представили культуру коренных народов на международной выставке в Москве
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?