Автопробег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На острове началась масштабная военно-патриотическая акция "Звезда Победы", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, автоколонна за несколько дней посетит семь городов южного Сахалина, чтобы почтить память героев войны.

Старт акции дали сегодня на площади Славы в Южно-Сахалинске. Участники проедут по маршруту: Южно-Сахалинск - Долинск - Томари - Холмск - Невельск - Анива - Корсаков - Южно-Сахалинск, преодолев около 500 км. В каждом городе запланировали церемонии возложения цветов к памятникам, встречи с ветеранами и молодежью, а также презентации архивных материалов о подвигах сахалинцев.

Организаторами выступили Сахалинский областной союз профсоюзов, региональное отделение Всероссийской организации ветеранов, штаб "Бессмертный полк России", ДОСААФ и мотоклуб "Ночные волки". Акция призвана укрепить связь поколений и напомнить о цене Великой Победы.