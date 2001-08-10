Подрядчики возводят новый мост через реку Рогатку на проспекте Мира в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в островной столице продолжаются масштабные работы по реконструкции проспекта Мира. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, подрядчики уже приступили к возведению опор нового моста через реку Рогатку и замене инженерных коммуникаций на участке от улицы Сахалинской до Бумажной.
"Сейчас мы забиваем сваи для основания моста, после чего приступим к монтажу основной конструкции, - пояснил представитель подрядной организации Кирилл Рогозин. - Затем обустроим дорожное полотно и тротуары, планируем завершить работы к концу лета". Для удобства горожан строители организовали временные объездные пути, которые на следующей неделе начнут асфальтировать. Ежедневно на объекте работает 25 единиц спецтехники, включая экскаваторы, краны и катки.
После завершения ремонта моста подрядчики приступят к укладке бордюров и асфальта на основном участке проспекта. Полностью реконструкцию улично-дорожной сети от Сахалинской до Украинской улицы планируют закончить осенью 2025 года. Обновленная инфраструктура улучшит транспортную доступность к Центру восточных единоборств и Дому культуры «Родина». Губернатор Валерий Лимаренко лично контролирует ход работ, которые должны повысить комфорт жителей и способствовать экономическому развитию региона.
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