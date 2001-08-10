Власти Сахалинской области выделили более 1 млрд рублей на ремонт коммунальных сетей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области началась активная подготовка к отопительному сезону 2025-2026 годов - власти планируют отремонтировать более 40 км тепловых, водопроводных сетей и систем водоотведения. Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ региона, на эти цели из бюджета области ежегодно выделяют свыше 1 млрд рублей в виде субсидий муниципалитетам.
В этом году в рамках подготовки к зиме в регионе проведут 140 мероприятий. В Охинском районе заменят 4 км водопроводных сетей, 431 м теплотрасс и 370 м канализационных магистралей. В Долинском районе обновят 3,2 км водоснабжения, 1 км водоотведения и 335 м теплосетей. Помимо этого, рабочие усилят изоляцию на 3,8 км тепловых коммуникаций.
"По поручению губернатора Валерия Лимаренко мы ежегодно обновляем изношенные сети, чтобы минимизировать риски аварий зимой, - подчеркнул министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов. - Муниципалитеты уже заключили контракты, и с 1 июня работы выйдут на активную фазу". Кроме ремонта сетей, к отопительному сезону подготовят 493 объекта, включая 194 котельные, 22 тепловых пункта и более сотни насосных станций. Губернатор лично контролирует ход подготовки, чтобы избежать сбоев в зимний период.
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