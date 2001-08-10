В парке Южно-Сахалинска провели акцию "Активное лето"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
15 июня в городском парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина прошла традиционная акция для молодежи «Активное лето», организованная Центром молодежных инициатив и Южно-Сахалинским центром занятости населения. Это мероприятие собрало сотни подростков и молодых людей, предоставив им возможность узнать о вакансиях, образовательных учреждениях и различных профессиях. Как рассказали ТИА "Острова" в Центре молодежных инициатив, акция направлена на помощь молодежи в выборе будущей профессии и получении информации о возможностях трудоустройства.
В рамках мероприятия работали несколько площадок, включая ярмарку вакансий для несовершеннолетних, выставку-инсталляцию профессий, презентационные стенды от ведущих образовательных учреждений, ярмарку ремёсел и мастер-классы. Эти образовательные площадки были ориентированы на людей разных возрастов и интересов, что позволило каждому найти что-то полезное для себя. Ярмарка вакансий вызвала особый интерес у молодежи, которая смогла познакомиться с актуальными предложениями от работодателей и задать вопросы о зарплате и условиях труда.
Кроме того, представители образовательных учреждений делились информацией о поступлении и обучении, а также проводили мастер-классы, позволяя участникам попробовать различные инструменты и установки. Силовые структуры города также представили свое вооружение и экипировку, что добавило мероприятию интерактивности. Участники могли попробовать свои силы в творческих и технических направлениях, что сделало акцию еще более разнообразной. Директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов отметил, что «Активное лето» пользуется большим спросом, так как помогает молодежи находить свою первую работу и определяться с будущей карьерой.
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