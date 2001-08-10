Жители Южно-Сахалинска одобряют замену чиновников на ИИ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В результате опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, выяснилось, что жители Южно-Сахалинска в целом положительно воспринимают перспективу внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в государственные структуры. Министр цифрового развития России Максут Шадаев высказал мнение о том, что ИИ способен взять на себя функции около 50% госслужащих, и эта идея находит поддержку среди населения. Согласно данным опроса, 53% респондентов считают, что внедрение ИИ может принести пользу, при этом 23% высказываются однозначно положительно, а 30% - скорее положительно.
Среди аргументов, выдвинутых сторонниками внедрения ИИ, жители Южно-Сахалинска отмечают, что искусственный интеллект может анализировать данные объективно и без ошибок. Они также подчеркивают важность защиты информации и считают, что использование ИИ может снизить уровень коррупции. Однако 47% опрошенных выступают против данной инициативы. Их доводы заключаются в том, что эффективность ИИ зависит от того, как его запрограммируют, а также в том, что технологии пока не готовы полностью заменить человека. Некоторые респонденты считают, что автоматизация полезна для обработки данных, но не для принятия решений.
Интересно, что 52% горожан поддерживают идею о том, что законотворцев могут начать вытеснять алгоритмы ИИ, рассматривая это как шаг к прямой электронной демократии. В то же время 48% опрошенных выступают против замены живых депутатов на алгоритмы, из которых 12% настроены категорически отрицательно, а 36% - скорее отрицательно.
Мужчины чаще поддерживают замену чиновников и депутатов алгоритмами ИИ, а среди респондентов до 35 лет наблюдается более высокая поддержка идеи цифровизации функций госслужащих. В то время как среди граждан в возрасте 35-45 лет больше всего сторонников замены депутатов Госдумы алгоритмами ИИ.
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Время проведения: 17 апреля - 13 мая 2025 года
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