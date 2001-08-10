Новоселы крупного ЖК в Южно-Сахалинске получили высокоскоростной интернет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МТС установила новое телеком-оборудование на территории жилого комплекса «Горизонт» в Южно-Сахалинске. Благодаря проведенным техническим работам жители новостроек получили доступ к мобильному интернету LTE на скорости до 70 Мбит/с.
Высокоскоростным интернетом могут пользоваться новоселы уже возведенных жилых домов по улице 140-летия Южно-Сахалинска. Также мобильный интернет на высоких скоростях доступен на территории двух детских садов на 240 мест и строящейся школы на 550 учеников.
Развитая телеком-инфраструктура также может способствовать внедрению на территории жилого комплекса элементов «умного города»: видеонаблюдения, управления освещением улиц, сбора показаний с приборов учета и контроля работы электросетей, отслеживания работы коммунальных служб.
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